Stray Kidsから受験生への応援メッセージがSNSで公開され、話題を集めている。 【写真】合格祈願！受験生の気持ちに寄り添うStray Kids ■スキズが応援！「受けている間は僕のことを考えるのを我慢して」 韓国では、本日11月14日は「大学修学能力試験」が始まる日。これに合わせて、メンバー8人が自撮り写真とともに、手書きのメッセージで受験生を激励した。 受験にちなんで、文房具などを手に現れたメンバ