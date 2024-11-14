今オフのフリーエージェント（FA）市場において、投手部門でトップに挙げられるのが、30歳のコービン・バーンズ。MLB公式サイトもFA選手ランキングでフアン・ソト外野手に次ぐ、全体2位に選出した。2021年のサイ・ヤング賞右腕の新天地はどこになるのか。ソト同様に注目が集まっている。 ■4年連続オールスター戦に選出 オリオールズからFAになったバーンズは、今季32試合に先