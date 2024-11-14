公益社団法人東京都不動産鑑定士協会では、秋の講演会「都市と不動産を考える」をオンライン配信(YouTube)で開催し、11月1日(金)より配信を開始しました。 東京都不動産鑑定士協会「都市と不動産を考える」 日時： 令和6年11月1日(金)配信開始開催形式： オンライン配信(YouTube)視聴方法： 当会ホームページより視聴ください。秋の講演会「『つながり』がもたらす街と不動産の価値とは」※事前のお申込みは不要です