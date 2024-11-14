秋田、岩手両県を結ぶＪＲ北上線が１５日、全線開通から１００年の節目を迎える。山あいの紅葉や雪景色など四季折々の景色が楽しめるが、利用者はピーク時の約２割まで減少するなどローカル線を巡る現状は依然として厳しい。有識者は鉄道維持には地域との連携も不可欠だとしている。（熱田裕雅）７日午前、横手駅ホームに１両編成の列車が滑り込んだ。快速の北上駅（岩手県北上市）行きだ。姉と日帰り旅行をするという横手市