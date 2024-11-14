英紙ガーディアンは１３日、Ｘ（旧ツイッター）の公式アカウントの利用を停止すると発表した。Ｘには極右の陰謀論や人種差別といった内容の投稿が多いとし、「利用するメリットよりデメリットのほうが大きい。Ｘは有害なプラットフォームだ」と説明している。以前から利用の停止を検討してきたが、Ｘのオーナー、イーロン・マスク氏が支援するトランプ次期米大統領が、大統領選で勝利したことが決め手になったという。マスク氏