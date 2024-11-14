道の駅まえばし赤城は、2024年11月23日(土)にMAEBASHI AKAGI ILLUMINATION2024開始を記念した点灯式を開催。 道の駅まえばし赤城「MAEBASHI AKAGI ILLUMINATION2024」点灯式  内容：MAEBASHI AKAGI ILLUMINATIONの点灯日時：2024年11月23日(土)17:00〜場所：道の駅まえばし赤城芝生広場中央付近主催：道の駅まえばし赤城(運営：株式会社ロードステーション前橋上武) 道の駅まえばし赤城は、2024年11月23日