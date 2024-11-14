ファーストリテイリングと全日空が中国で期間限定の共同プロモーションを始めると発表し、記者の質問に答える関係者ら＝11日、北京（共同）【北京共同】カジュアル衣料品店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングと全日本空輸は、中国で期間限定の共同プロモーションを始めた。日本のブランドとして中国市場で知名度の高い両社が協業し、集客力アップや日中間の交流促進につなげる。ユニクロの創業40周年のイベントと連