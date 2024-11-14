Yoshifumi Takemoto［東京１４日ロイター］ - 国民民主党と公明党の税調会長が１４日午後、国会内で会談し、自民を含めた３党の税調会長が来週協議することで合意した。国民の古川元久税調会長が記者団に話した。公明との会談では具体的な税制内容について議論はなかったという。国民民主はこれまで自民、公明に対してそれぞれ「年収１０３万円の壁」撤回やガソリン税の引き下げとなるトリガー条項凍結解除などガソリン税