【モデルプレス＝2024/11/14】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2024」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第3回は、中部エリア代表“あや”さんのインタビューを届ける。【写真】2024年度の“日本一かわいい女子高校生”ファイナリストたち◆あやさんプロフィール出身：静岡県学年：2年生誕生日：1月13日MBTI：ESTP趣味：アニメ鑑賞特技：ヤギの声真似好きな食