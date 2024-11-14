夏目書房は、本の街・神保町にて、1,000点以上の作品を実際に下見、参加、購入できるオークション「Tokyo Culture Auction」を2024年11月24日(日)に開催します。 夏目書房「Tokyo Culture Auction」  夏目書房は、本の街・神保町にて、1,000点以上の作品を実際に下見、参加、購入できるオークション「Tokyo Culture Auction」を2024年11月24日(日)に開催。入場無料、期間中は自由に見学可能です。※オークションへ