メンズエステ店の客から現金を脅し取ったなどとして、警視庁は、職業不詳の八木華艶容疑者（27）=東京都足立区=ら男女9人を監禁と恐喝の疑いで逮捕し、14日発表した。認否を明らかにしていない。【写真】性的行為した男性客の心理利用かメンズエステ「裏オプション」の実態暴力団対策課によると、逮捕容疑は氏名不詳者と共謀して4〜7月、東京都中央区や品川区のホテルなどで男性客らに対し、「金を払わないなら犯罪として訴