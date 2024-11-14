■立ち上がれないほど体調崩した日々【写真】一周忌で気づいた「事故に向き合わぬ自分」池袋暴走遺族の松永さん東京・池袋で2019年、車が暴走した事故で妻子を失った松永拓也さん（38）が、精神科医の桑山紀彦さん（61）と対談し、事故後の5年間を振り返った。「2人の命を無駄にしたくない」と懸命に交通事故防止活動を続けながら、立ち上がれないほど体調を崩すこともあったと明かした。事故から5年を機に松永さんを取り上