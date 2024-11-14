Miho Uranaka［東京１４日ロイター］ - 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは１４日、２０２５年３月期の連結純利益見通しを１兆７５００億円に上方修正した。従来予想は１兆５０００億円だった。ＩＢＥＳがまとめたアナリスト１４人のコンセンサス予想では、２５年３月期通期の連結純利益の平均値は１兆６６２０億円だった。