大王製紙エリエールレディス女子ゴルフの国内ツアー、大王製紙エリエールレディスが14日、愛媛・エリエールGC松山（6575ヤード、パー71）で開幕し、今季限りで一度ツアーから退く意向を示している上田桃子（ZOZO）は1バーディー、2ボギー、2ダブルボギーの76で回り、5オーバーの90位と出遅れた。ロングパットを決めてギャラリーを沸かせ、見せ場を作った元賞金女王。最後の大会、最後のラウンドになるかもしれない2日目に向けて