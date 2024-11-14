ブルボンは、ブランドいちごの味わいを楽しめる“いちごフェア商品”4品を2024年11月19日(火)に期間限定で発売します。 ブルボン「いちごフェア」 【4品共通の商品概要】発売日：2024年11月19日(火)全国発売販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス ブルボンは、ブランドいちごの味わいを楽しめる“いちごフェア商品”4品を2024年11月19