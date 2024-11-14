音楽プロデューサーの松任谷正隆（72）がMCを務めるBS朝日『カーグラフィックTV』（毎週木曜後11：00）が、きょう14日に放送される。今回は、電動化を進めるランボルギーニの『レヴエルト』『ウルスSE』をピックアップする【最新番組カット】松任谷正隆絶賛、ランボルギーニ『レヴエルト』内外装全部見せ2021年、ランボルギーニは「コル・タウリ」と呼ばれる脱炭素化に関わる方針を発表。このなかでステファン・ヴィンケルマ