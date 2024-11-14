第１０１回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する青学大（前回優勝）、法大（前回６位）、中大（前回１３位）、立大（前回１４位）と、予選会で敗退した明大（前回２０位）の５校が参戦する「ＧＭＯインターネットグループプレゼンツＭＡＲＣＨ対抗戦２０２４」（２３日、東京・町田ＧＩＯＮスタジアム）に向けて、大会発起人の青学大・原晋監督（５７）は１４日、「僕が見たかった箱根への夢大作戦」を発令した。ＭＡＲＣＨ