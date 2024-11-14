日本ハム・加藤貴之投手が１３日、インスタグラムを更新。お笑いコンビ・ＥＸＩＴとの３ショットを投稿し、反響を集めた。料理が並んだテーブルの前での３ショットを公開。加藤は「楽しかったです！美味しかったです！またお願いします！」とつづり、兼近大樹とりんたろー。の３人がそれぞれポーズを決めて写真におさまった。フォロワーからは驚きの反応が続々。兼近は北海道出身だが、「意外な組み合わせすぎて面白い」、「