アルテミスＳで３着だったショウナンザナドゥ（牝２歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は、次走に予定している阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月８日、京都競馬場・芝１６００メートル）で除外になった場合、翌週の朝日杯ＦＳ・Ｇ１（１２月１５日、京都競馬場・芝１６００メートル）への参戦を視野に入れていることが１１月１４日、分かった。昨年の朝日杯ＦＳは牝馬のタガノエルピーダが３着に入っている。松下調教師は「現時点でジュ