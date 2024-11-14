俳優の橋本環奈が主演を務める、連続テレビ小説『おむすび』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の「大阪・翔也の社会人野球の人々」になるみが出演することが決定した。【写真多数】新キャスト7人を一挙紹介！メンディー、元和牛・川西ら今作は、“どんな困難も明るくたくましく乗り越える”をモットーとする平成時代のギャルが、人々の健康を支える栄養士