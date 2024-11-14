「プロレス・ノア」（１７日、名古屋・ドルフィンズアリーナ）ＧＨＣヘビー級選手権試合の調印式が行われ、王者・清宮海斗と挑戦者・杉浦貴が出席した。１１日・新宿大会の前哨戦で清宮から「杉浦さんが引退したいと思うくらい圧倒的な差を見せて倒す」と通告された杉浦は冒頭、清宮を「自分自身、引退っていうのはこれっぽちも考えたことも思ったこともないんで、他人から引退っていう言葉を言われるほど腹立つことはないん