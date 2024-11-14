GSEはスウェーデンのインディーゲーム開発会社Pugstormが開発し、ロンドンのインディーゲームパブリッシャーFireshine Gamesがグローバルパブリッシングを行う、数々の賞を受賞した採掘サンドボックスアドベンチャーゲーム『Core Keeper』(コアキーパー)の日本語パッケージ版を、2024年11月14日にNintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5で発売。 GSE『Core Keeper』日本語パッケージ版  ■対応機種