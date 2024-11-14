◇男子ゴルフツアーダンロップフェニックス第1日（2024年11月14日宮崎県フェニックスCC＝7042ヤード、パー71）佐藤大平（31＝クリヤマホールディングス）が7バーディー、1ボギーの6アンダー65をマークし単独首位に立った。5アンダー66で回った木下稜介（33＝ハートランド）、阿久津未来也（29＝フリー）ら6人が首位と1打差の2位。10年ぶり優勝を狙う松山英樹（32＝LEXUS）、蝉川泰果（23＝アース製薬）ら7人が4アン