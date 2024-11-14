新幹線のチケットを不正に買い取りか。警察は組織ぐるみの関与かを調べています。逮捕されたのは、「チケットジャパン大阪駅前第3ビル店」の店長・風呂美弘容疑者（61）です。風呂容疑者は、中国籍の宮良楠被告（30）が不正に入手したものと知りながら、新幹線のチケット263枚を約230万円で買い取った疑いが持たれています。「枚数も多かったのでおかしいと思っていました」と供述していますが、買い取りできる枚数を宮被告に事前