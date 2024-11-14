【ソウル聯合ニュース】国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のホームページに日本式の名前で英語表記された韓国人選手１１人の名前の韓国式名前への変更が推進されている。これら選手は日本による植民地時代に日本代表として五輪に出場するなどした。大韓体育会（韓国オリンピック委員会）の李起興（イ・ギフン）会長がこのほどＩＯＣ事務局長と会談し、この問題について協議したようだ。韓国はこれまでＩＯＣに対し、名前の表記