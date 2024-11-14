提訴のため福井地裁に向かう原告団ら＝14日午前、福井市トンネル工事でじん肺になったとして、新潟、富山、福井、岐阜各県の元作業員計8人（60〜76歳）が14日、元請けのゼネコン計35社に総額2億6400万円の損害賠償を求め、福井地裁に提訴した。全国で一斉提訴した第8陣訴訟の一つ。弁護団によると、1人当たり3千万円の慰謝料などを求めている。記者会見した原告団副団長の山越勝美さん（75）＝福井県勝山市＝は「せきやたんが