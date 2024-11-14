季節性インフルエンザの東京都の患者報告数が流行シーズンに入った目安とされる「1人」を超えました。東京都感染症情報センターによりますと、10日までの1週間に都内で報告された1医療機関あたりの患者報告数は「1.12人」で、前の週から約22％増加しました。約51％が14歳以下で、今年9月からの小中学校の学級閉鎖などは82件に上っています。患者報告数が「1人」を上回ったことを受け、東京都はインフルエンザの流行シーズ