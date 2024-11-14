きのう午後、千葉県野田市の住宅に侵入し、ショルダーバッグなどおよそ140万円相当を盗んだとして、東京都内の高校に通う男子生徒2人が逮捕されました。2人は闇バイトに応募し、犯行に及んだとみられています。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、いずれも東京都在住で都内の高校に通う18歳と17歳の男子生徒です。2人はきのう午後2時45分ごろ、49歳の女性が住む野田市の住宅に寝室の窓ガラスを割って侵入し、ショルダーバッグや腕時