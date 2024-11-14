メンズエステの客に「セラピストの体をさわった」などと因縁をつけ、現金を脅し取ったなどとして、男女9人が逮捕されました。同様の被害に遭ったという男性が当時の状況を語りました。ある被害者は施術後、こう言って金を要求されたといいます。逮捕された男「やっちゃったね、とりあえず話がある」メンズエステを舞台とした恐喝事件。警視庁は今年7月、東京・品川区のホテルでメンズエステを利用した客の男性（20代）を車に監禁し