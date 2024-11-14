栃木県宇都宮市の百貨店では、お世話になった人に贈るお歳暮商品を扱う特設売り場が設けられ、年末商戦が本格的に始まりました。 宇都宮市にある東武宇都宮百貨店には。、１４日からお歳暮商品を取り扱う大ギフトセンターが設けられ、定番のビールやハムなどおよそ６００の商品が用意されました。 年の瀬に日ごろの感謝を伝えようと、商品を求めて朝から大勢の人が列を作りました。 （訪れた人は） 「親戚にお歳暮