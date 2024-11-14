【女子ゴルフ・大王製紙エリエール・レディースオープン】第１日（１４日、愛媛・エリエールＧＣ松山、６５７５ヤード＝パー７１、賞金総額１億円、優勝１８００万円）山下美夢有が６バーディー、ノーボギーの６５をマークし、河本結、工藤遥加、政田夢乃と並んで首位に立った。年間女王に決まっている竹田麗央と、高橋彩華が１打差の５位。今季限りでツアーを退く意向の上田桃子は９０位と出遅れた。