チェルシーでプレイするイングランド代表MFコール・パルマーはEURO2024であまり出番が与えられなかったことを不満に思っていたことを認めた。昨夏にチェルシーに移籍し、リーグ戦34試合で22ゴール11アシストという圧巻の記録を残したパルマーは当然、EUROのメンバーにも名を連ねた。しかし、最も勢いがあったパルマーに与えられた出場時間はEURO全体で145分のみだ。グループステージ第3戦から決勝までの5試合では出場したが、すべ