A.C.Eが、コルセットを身にまとって登場した。本日（14日）、A.C.Eの所属事務所は「3rdシングル『PINATA』の発売を控えて、Trapped Mirror、Cracked Mirror、Destroyed Mirrorの3つのバージョンの予告イメージを公開した」と、新たなカムバックイメージを紹介した。黒のスリーピーススーツを着たTrapped Mirrorのコンセプトで、ジェントルで抑えたセクシーさを披露したA.C.E。彼らは、Cracked Mirrorではブローチとチェーン、Destr