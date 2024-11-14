京都発の肌ケアブランド「よーじや」が、昨年40分で完売した人気福袋『よーじやハッピーバッグ』の2025年版を発売する。今年の福袋は税込5,000円と1万円の2種類で、各セットには、顔・からだ・髪ケアなど全身のお手入れができる、よーじやの人気アイテムが詰め込まれている。また、限定デザインのコットン巾着やトートバッグもセットに含まれる。【画像】最大8,000円相当もお得な『よーじやハッピーバッグ2025』の中身は？5,00