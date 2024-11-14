◇男子ゴルフツアーダンロップフェニックス第1日（2024年11月14日宮崎県フェニックスCC＝7042ヤード、パー71）2年連続10回目出場の松山英樹（32＝LEXUS）が5バーディー、1ボギーの67で回った。14年以来10年ぶり2回目の大会制覇へ首位と2打差の8位につけた。出だしの10番、ティーショットを左に曲げたが、木に当たりフェアウエーに戻ってきた。ここから本領を発揮。残り約250ヤードから5Wで右3メートルへ。フックライン