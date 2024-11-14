［東京１４日ロイター］ - 日本郵政グループが１４日発表した２０２４年４―９月期決算によると、ゆうちょ銀行の国債保有残高は９月末時点で４４兆７８５２億円だった。運用資産に占める割合は１９．０％で６月末と変わらず。法人向けローン証券化商品（ＣＬＯ）への投資（取得原価）は２兆５７３５億円で、６月末の２兆６７５１億円と比べ減少した。９月末の運用資産額は２３５兆５８７９億円。６月末の２３５兆３６１６