【モデルプレス＝2024/11/14】女優の二階堂ふみが14日、自身のInstagramを更新。美しい背中を披露し、反響が寄せられている。【写真】二階堂ふみ、レースインナーのぞかせ大胆美背中披露◆二階堂ふみ、美背中披露雑誌「SPUR」の連載に登場している二階堂。この日の投稿では、写真家の松岡一哲氏（＠ittetsumatsuoka）が撮影したカットを公開した。「私の私服をご紹介」とつづり、バックが大胆にあいたニットトップスを着こなし、レ