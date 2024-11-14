コスプレイヤーの伊織もえが13日（水）、濡れノースリーブニット姿のグラビアショットを公開した。【別カット】伊織もえ、谷間チラリな部屋着ショットXフォロワー数が150万人を超えるコスプレイヤー＆グラビアアイドルの伊織もえ。近年ではストリーマーとしても注目を集めている。伊織は13日、「しおれた葉物野菜は50度くらいのお湯で洗うとみずみずしくなるよ！#きゅるん」とXを更新。美ボディ際立つノースリーブニット姿の濡れグ