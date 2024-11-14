パリ五輪でフェンシング女子サーブル団体の銅メダルを獲得した江村美咲が、14日に自身のインスタグラムとX（旧ツイッター）で、ファッション誌「VOGUE JAPAN」の「THE ONES TO WATCH 2024」表彰式に参加した様子を投稿。タレントのゆりやんレトリィバァや、サンリオキャラクターのハローキティとの2ショット写真なども公開した。江村は「このような賞をいただきとても光栄に思います。これも全て日頃から応援してくださる皆様のお