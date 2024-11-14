1980年代前半にアメリカで誕生したキャラクター「ケアベア」がアクションゲームに登場だ。横スクロールアクション『ケアベア トゥ・ザ・レスキュー』が、Nintendo Switchパッケージ版で2024年12月5日に発売されることが決定した。ケアベアトゥ・ザ・レスキュー (Nintendo Switch)｜Rainy Frog：https://www.youtube.com/watch?v=MYbHQfa3fYI魔法の世界・シルバーライニングを舞台に、ケアベアたちが悪役・ブラスターと戦う本作。