石川県七尾市の市役所職員・高木伸安さん 大規模な災害が起きた時、円滑に被災者支援を行うための研修会が高松市で開かれました。 香川県が主催した研修会には県内の自治体や社会福祉協議会、地域のボランティア団体など約70人が参加しました。 2024年1月の能登半島地震で大きな被害を受けた石川県七尾市の市役所職員・高木伸安さんを講師に招き、被災者支援を行う上でのポイントや自治体と地域団体の連携の大切さな