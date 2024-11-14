国民民主党は１４日の党会合で、「年収１０３万円の壁」の見直しに向けた議論を行い、月内にも召集される臨時国会に、政府に対応を促すための党独自のプログラム法案を提出する方針を確認した。同党は所得税が課される年収の基準を１０３万円から１７８万円に引き上げることを掲げており、自民、公明両党との政策協議を加速させたい考えだ。国民民主が検討を進めるプログラム法案は、政策実現の手順や日程を定めるもので、所得