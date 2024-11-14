お笑いコンビ、ＴＫＯの木下隆行が１３日、コンビのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。現役弁護士で芸人のこたけ正義感と結成したユニット「はじまりの歌」が、漫才日本一決定戦「漫才日本一決定戦「Ｍ−１グランプリ２０２４」の３回戦で敗退したことを報告した。木下が出場した東京会場では、９４組が準々決勝に進出。大阪・京都会場を突破した３８組と合わせ、１３２組が勝ち抜いた。３回戦では、木下自ら「ウケてん」と手