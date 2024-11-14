「トー横」付近で家出中の女子高校生に声をかけ、みだらな行為をした疑いで男が逮捕されました。三田恭弘容疑者（43）は、当時16歳の女子高校生が18歳未満と知りながら、東京・歌舞伎町のホテルで現金1万円を払い、みだらな行為をした疑いが持たれています。三田容疑者は「トー横」付近で家出中の女子高校生に「16歳くらいかな？」「泊まるなら1万円あげる」などと声をかけていたということですが、調べに対し「年齢を聞いたのは行