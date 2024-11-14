バイデン米大統領とトランプ次期大統領が現地時間13日、ホワイトハウスで会談しました。会談でバイデン大統領は、大統領権限のスムーズな移行を実現させたいという考えを伝えました。これに対して、トランプ次期大統領は「政治は厳しいものだが、政権移行は円滑に進むだろう」と述べたということです。（提供/CRI）