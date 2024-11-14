マーリンズの前監督のシューマッカー氏…大谷に50号打たれた試合を“解説”ドジャース・大谷翔平投手の歴史的50号について、偉業を達成した9月19日（日本時間20日）に対戦したマーリンズの指揮官だったスキップ・シューマッカー前監督が当時を回顧。点差が大きく開きながらも大谷と勝負したのは「野球の品位を汚したくなかった」との思いがあったことを明かした。大谷は敵地・マーリンズ戦で自身初の3打席連発を含む6打数6安打