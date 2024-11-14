野球の国際大会、第３回プレミア１２は１３日、メキシコのグアダラハラで１次リーグＡ組の２試合が行われ、ベネズエラがプエルトリコを５―２で下し、３勝１敗とした。プエルトリコは１勝３敗。メキシコはオランダに８―６で勝ち、ともに２勝２敗となった。