新曲「APT.」が大ヒット中のBLACKPINKのロゼが、tvN「ユ・クイズ ON THE BLOCK」（以下、「ユ・クイズ」）に出演する。所属事務所THE BLACK LABELは本日（14日）、Newsenに「ロゼが『ユ・クイズ』に出演する」と伝えた。彼女が同番組に出演するのは、2016年のデビュー後初めてだ。ロゼはこれまで、BLACKPINKのメンバーとして韓国国内外の音楽配信チャート1位を席巻。世界各国のスタジアムで単独コンサートを開催し、K-POPを代表す