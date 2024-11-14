鹿児島ユナイテッドFCは11月14日、2025年シーズンより相馬直樹氏のGM兼監督への就任が内定したと発表した。53歳の相馬氏は、現役時代は鹿島アントラーズなどで活躍し、日本代表では1998年のフランス・ワールドカップにも出場。現役引退後は指導者に転身し、FC町田ゼルビア、川崎フロンターレ、鹿島、大宮アルディージャの監督を歴任してきた。【画像】セルジオ越後、小野伸二、大久保嘉人、中村憲剛ら28名が厳選した「J歴代ベ