兵庫県立こども病院（神戸市）は１４日、入院していた生後６カ月の乳児に抗菌薬を投与した際、濃度と時間を誤り、約１時間後に死亡する事故があったと発表した。通常の５倍の濃度だったほか、医師が添付文書を十分に確認せず、通常の半分の時間で投与するよう指示していたという。同病院は外部の医師などで構成する調査委員会を設置し、事故原因を検証する。同病院によると、乳児は３月に同病院で生まれ、先天性の疾患があっ